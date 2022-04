Sind Arbeiten am Osendorfer See wirklich notwendig? AfD stimmt dagegen.

Die AfD-Fraktion will nicht ins Ökosystem eingreifen. Die anderen Stadträte wollen den Wettkampfsport stärken.

Der Osendorfer See soll für den Wettkampfsport umgebaut werden.

Halle (Saale)/MZ - Halle/MZ - Die Verwaltung will den Osendorfer See nach dem Hochwasser 2013 wieder für den Wettkampfsport herrichten. Land und Bund haben die Fördermittel dafür bereits genehmigt. Die AfD-Fraktion sprach sich im Umweltausschuss am Donnerstag gegen das Projekt aus. Die anderen Stadträte stimmten jedoch mehrheitlich für den Ausbau der Rennstrecken.