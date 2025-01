Silvester: Randale am Reileck in Halle - Zwei Motorroller von Pizzeria abgefackelt

Halle (Saale)/MZ - Kein ganz so friedlicher Jahreswechsel: Das Reileck war auch in der Silvesternacht 2024/25 Schauplatz heftiger Knallerei. Böller und Raketen flogen quer über die Kreuzung, und auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr sollen mit Feuerwerkskörpern beschossen worden sein. Außerdem hatten Unbekannte die Motorroller einer am Reileck ansässigen Pizzeria angezündet.

Die Feuerwehr war kurz vor Mitternacht wegen der brennenden Roller zum Reileck gerufen worden. Mitarbeiter der Pizzeria sagten am Donnerstag der MZ, es schmerze, zwei wichtige Arbeitsgeräte durch die Randale verloren zu haben.

Pizzaroller an Silvester abgebrannt: Kein Lieferverzug bei Pizzeria wegen der fehlenden Motorroller

Man sei in der City aber trotzdem noch schnell in den Auslieferungen. „Wir haben zwölf Fahrräder und noch ein Auto. Kein Kunde muss nun länger auf seine Bestellung warten“, berichtete ein Angestellter. Ob der Chef der Filiale nun neue Motorroller für die Auslieferungen anschaffen will, war dem Mitarbeiter am Donnerstag noch nicht bekannt.

Die Polizei hat währenddessen Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Doch ob in dem Fall jemals ein Tatverdächtiger ermittelt werden kann, hängt von Zeugenhinweisen ab.

Die Feuerwehr Halle war in der Silvesternacht über 80 Mal im Einsatz

Neben den Einsätzen am Reileck hatte die Feuerwehr in der Silvesternacht über 80 Einsätze abzuarbeiten. In den meisten Fällen handelte es sich um Kleinbrände. Doch auch zu vier Wohnungsbrände mussten die Einsatzkräfte in der Silvesternacht ausrücken.