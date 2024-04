Bisher musste sich der Angeklagte wegen Totschlags vor Gericht behaupten. Nun wurde das Strafmaß erhöht. In Betracht wird heimtückischer Mord gezogen. Das hat Folgen.

Ermittler der Kripo hatten bis spät in die Nacht hinein am Tatort nach Spuren gesucht.

Halle (Saale)/Sietzsch/MZ - Es ist Prozesstag fünf am Landgericht in Halle. Knapp sechs Stunden lang zieht sich die Verhandlung am Dienstag – geprägt von mehreren Unterbrechungen und Aussagen, die den meisten Zuschauern schon bekannt vorkommen könnten. Denn die Verteidigung versuchte verstärkt, Beweise zu sammeln, die gegen die Schuld des Angeklagten sprechen und vernahm dafür mehrere Polizeibeamte als Zeugen, deren Kollegen bereits Ähnliches ausgesagt haben.