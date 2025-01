Halle (Saale)/MZ. - Fast vier Jahre ist es her, dass sich an der Stadtspitze in Halle ein beispielloser politischer Eklat abspielte, der als „Impfaffäre“ in die Geschichte eingegangen ist. Vor kurzem ist nun ein Gerichtsurteil ergangen, das ein neues Licht auf die Geschehnisse vom Frühjahr 2021 wirft. Wer war wirklich verantwortlich und welche Rolle spielte der damalige Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos)? Die MZ fasst die Erkenntnisse des Gerichts zusammen und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.