Sieben-Tage-Inzidenz in Halle gestiegen

Die Stadt Halle hat am Samstag vier neue Corona-Fälle gemeldet (Symbolbild).

Halle (Saale)/MZ - Vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus gibt es in Halle. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit wieder an auf nunmehr 5,03 Fälle je 100.000 Einwohner. Neu infizierten haben sich demnach zwei Frauen und zwei Männer. Drei von ihnen zählen zur Altersgruppe der 19- bis 29-Jährigen, eine der betroffenen Person zur Gruppe der 30- bis 49-Jährigen.

Indes sind laut Stadt am Freitag weitere 1.828 Impfungen durchgeführt wurden, davon 492 Erstimpfungen.