Schwindelfrei in 75 Meter Höhe: Die Baukletterer des halleschen Unternehmens „Hoch oben“ sind auch in den nächsten Tagen vor Ort. Welchen Job die Spezialisten dort erledigen.

Sie haben den höchsten Arbeitsplatz in Halle

Spektakulärer Einsatz an Berliner Brücke

Halle (Saale)/MZ. - Von unten sind sie nur als winzige schwarze Punkte zu erkennen – wenn überhaupt: Andres Paredes, Christoph Beyer und Kurt Kmoch haben vermutlich den höchsten Arbeitsplatz in Halle. In knapp 75 Metern Höhe sind die drei Baukletterer der halleschen Spezialfirma „Hoch oben“ in einem Einsatz, der absolute Schwindelfreiheit erfordert.