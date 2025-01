Halle (Saale)/MZ - Er gilt als einer der Rädelsführer der organisierten Jugendkriminalität in Halle – der heute 15-jährige Abdul. In Ermittlerkreisen wird er nur „Gucci“ genannt, weil er im Spätsommer 2023 mit einer gestohlenen Tasche des Modeherstellers auf dem Markt in einem TikTok-Video prahlte. Mittlerweile verbüßt der gebürtige Syrer in Raßnitz eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten – unter anderem wegen Raubes, räuberischer Erpressung und Körperverletzung. Straftaten, die er als 14-Jähriger begangen hatte. „Gegen vier weitere Intensivtäter wurden im vergangenen Jahr vor dem Amtsgericht Verfahren geführt“, sagt Staatsanwältin Katrin Herbst. Nicht alle Urteile seien schon rechtskräftig. Bis zu drei Jahre sollen die Angeklagten, heute zwischen 15 und 19 Jahren alt, aber hinter Gitter.

