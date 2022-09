Sicher mit Bus und Bahn durch Halle - Havag bietet neuen Service für Passagiere

Kostenloses Hilfsangebot richtet sich an Menschen mit Behinderung, aber auch an Kindergruppen, die für die Fahrt zusätzliche Begleitung benötigen.

Halles (Saale)/MZ - Manchmal geht es nicht ohne Hilfe, auch wenn Dolores Rehbein einen großen Teil ihres Lebens durchaus selbstständig bewältigen kann. Und dann hat die komplett erblindete 67-Jährige ja auch noch den weißen Stock und an der Seite Flat-Coated-Retriever-Hündin Kalinka. So ausgerüstet, könne sie durchaus allein mit der Straßenbahn fahren, sagt die Hallenserin. Aber was nützt ihr das, wenn die im Süden der Stadt lebende Frau zwar wohlbehalten auf dem Marktplatz ankommt, ihren Lieblingsstand mit Obst und Gemüse ohne fremde Hilfe aber nicht finden kann?