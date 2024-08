Setzt Linke in Halle auf eigenen Kandidaten?

Hendrik Lange war 2019 bei der OB-Wahl gegen Bernd Wiegand angetreten und hatte es bis in die Stichwahl geschafft.

Halle (Saale)/MZ - Zweieinhalb Monate nach der Kommunalwahl in Halle trifft sich die Linke am Samstag in Halle zum großen Stadtparteitag. Drei Themen stehen im Vordergrund: die Wahl eines neuen Vorstands, die Aufarbeitung des Urnengangs vom 9. Juni – die Linke hatte mit 12,4 Prozent der Stimmen einen Verlust von 5,4 Prozent eingefahren – und der Rücktritt von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) zum Ende des Monats mit seinen Folgen für die Stadtpolitik.