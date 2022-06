SEK-Einsatz auf der Silberhöhe in Halle

Einsatzkräfte vor dem Haus in der Gustav-Staude-Straße

Halle (Saale)/MZ - Weil ein betrunkener 44-Jähriger mit dem Einsatz einer Waffe gedroht hatte, sind am Sonnabend Spezialeinsatzkräfte der Polizei auf die Silberhöhe in Halle ausgerückt. Vorausgegangen sein sollen Beschwerden über Lärm aus der Wohnung. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte stürmten die Wohnung. Dort sollen sie mehrere Waffen sowie Munition gefunden und beschlagnahmt haben. Der Mann gab nach MZ-Informationen an, seine Drohung nicht ernst gemeint haben. Weil die Polizei zu dem Schluss kam, dass keine Gefahr von dem Mann ausgeht, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Während des Einsatzes sperrte die Polizei das Gebiet rund um das Mehrfamilienhaus in der Gustav-Staude-Straße weiträumig ab. Auch die Straßenbahnhaltestelle dort wurde zeitweise nicht angefahren.