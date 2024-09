In Halle wurden in der Nacht zum Samstag sechs Autos durch Feuer vollständig zerstört. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Sechs Autos in Halle abgefackelt: Waren Brandstifter am Werk?

Feuerwehreinsatz in Halle

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Samstag kam die Berufsfeuerwehr Halle und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Trotha im Bergschenkenweg zum Einsatz. Kurz vor 3 Uhr gerieten aus bisher ungeklärter Ursache mehrere Fahrzeuge in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer mit zwei C-Rohren ab. An den Autos entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Brandursache aufgenommen.

Auch in der Robert-Koch-Straße gerieten zwei Autos in Brand. (Foto: Marvin Matzulla)

Nur rund eine Stunde später brannten dann zwei weitere Pkw in der Robert-Koch-Straße. Auch hier wurden zwei Autos durch das Feuer vollständig zerstört. Die Berufsfeuerwehr Halle löschte hier ebenfalls mit zwei C-Rohren den Brand ab. Nach MZ-Informationen geht die Polizei in dem Fall von Brandstiftung aus. Beide Fahrzeuge standen mehere Meter weit entfernt voneinander.