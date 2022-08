Scout stellt gute Noten für Natur an der Saale aus

Wettin-Löbejün/ MZ - Ausgerechnet am heißesten Tag des Jahres ist der Schwabe Bernhard Drixler entlang der Saale unterwegs und schaut sich Aussichtspunkte, Wanderwege, aber auch die Wälder und Informationstafeln genau an. Und so kraxelt er mit einer Delegation auf den Aussichtspunkt Saalberg in Rothenburg. Der Grund: Der Verein Naturpark Unteres Saaletal hat sich an der freiwilligen Qualitätsinitiative Naturparke beteiligt und möchte wieder das Qualitätssiegel erhalten - alle fünf Jahre wird es neu vergeben. Und das sieht gut aus: „In der Abfrage der Kriterien hat das Unteres Saaletal über 300 Punkte erhalten. Das Qualitätssiegel wird wohl übergeben“, sagt Drixler.