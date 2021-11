Schwerer Unfall in Halle: Kleintransporter erfasst Frau und Kind bei Ampelübergang

Halle (Saale) - Am Donnerstagfrüh gegen 06.50 Uhr ist es an einem Ampelübergang in Höhe der Tram-Haltestelle Betriebsbahn Rosengarten in der Merseburger Straße in Halle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut der Polizei befuhr ein 36-Jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Merseburger Straße stadtauswärts.

Dabei erfasst der Fahrer ein Kind im Alter von zwei Jahren sowie eine 36-jährige Fußgängerin, welche den Überweg nutzten. Die 36-Jährige und das zweijährige Kind zogen sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert.

Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, welche zum jetzigen Zeitpunkt andauern. Am Unfallort wurden Zeugen befragt. Außerdem kam wurde die Fahrspur Richtung Merseburg gesperrt. Hierdurch kam es zu erheblichen Behinderungen des Fahrzeugverkehrs.

Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der PI Halle (Saale) bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter (03443) 349-0 zu melden.