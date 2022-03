Schwerer Unfall in Halle: Feuerwehr muss Verletzte aus Auto schneiden

Halle (Saale)/MZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Delitzscher Straße hat es am Montagnachmittag offenbar mehrere Verletzte gegeben. Am Hans-Dietrich-Genscher-Platz, dem Vorplatz am Hauptbahnhof, waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person in einem der Autos eingeklemmt. Die Feuerwehr musste das Dach des Wagens abtrennen, um an den Verletzten zu gelangen. Die Delitzscher Straße wurde an der Unfallstelle kurz vor dem Riebeckplatz voll gesperrt.