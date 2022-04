Schwerer Unfall bei Halle: Hubschrauber fliegt Radfahrer in Klinik

Halle (Saale)/MZ - Bei Teutschenthal haben sich am Sonnabend zwei schwere Unfälle ereignet. Gegen 11.30 Uhr wollte eine Autofahrerin auf der Landesstraße 173 einen Fahrradfahrer überholen. Dabei kam es laut Polizei zur Kollision. der 64-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in das Unfallklinikum Bergmannstrost nach Halle. Die Landesstraße war an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt.

Am Abend krachte es dann auf der Kreisstraße 2150 Höhe Holleben etwa 200 Meter vor der Einmündung zur L173. In einer langgezogenen Linkskurve kam ein Autofahrer mit seinem Pkw ins Schlingern und fuhr in einen Erdhügel am rechten Fahrbahnrand. Daraufhin überschlug sich der Wagen und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer, der über eine Promille Alkohol im Blut hatte, wurde verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden. Die Polizei zog den Führerschein des Mannes ein.