Das Beatles-Museum in Halle: Im April kann das Haus sein 25-jähriges Bestehen am Standort Halle feiern. Doch das Jubiläum ist von einem Skandal überschattet.

Halle (Saale)/MZ. - Schockstarre im Beatles-Museum Halle: Am Donnerstag ist der Gründer des Museums, Rainer M., von Polizeibeamten in Handschellen abgeführt worden. Gegen den 74-Jährigen, der in dem Museumsgebäude am Alten Markt wohnt, werden schwere Vorwürfe erhoben. Das berichtete zuerst die Bild-Zeitung am Samstag.