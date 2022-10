Schweigeminute und Sportfest - Wie Hallenser den dritten Jahrestag des Attentats erleben

Am dritten Jahrestag des Anschlags von Halle gedachten dutzende Menschen vor der Synagoge den Opfern. Vor der zum Mahnmal umgestalteten Synagogentür, die am 9. Oktober 2019 dem Beschuss des Attentäter standhielt, zündeten Gemeindevorsitzender Max Privorozki und weitere Besucher Kerzen an.

Halle/MZ - Es ist still auf dem Innenhof der Synagoge in Halle. Und das, obwohl sich an diesem Sonntagmittag dutzende Menschen auf dem kleinen Vorplatz des Gotteshauses versammelt haben. Dicht an dicht drängen sich schwarze Anzüge und dunkle Mäntel. Viele Besucher haben den Blick gen Boden gesenkt. Dann übertönt das Leuten der Kirchenglocken in der Ferne das Rauschen des Windes in den Baumkronen hier im Paulusviertel. Es ist der 9. Oktober, 12.03 Uhr. Halle hält den Atem an.