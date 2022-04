Schwammerl, Märzen-Bier und Saumagen: Das können Hallenser am kulinarischen Wochenende schlemmen

Bayern, Rheinland-Pfalz und bewirten an diesem kulinarischem Wochenende die Hallenser auf dem Markt. Was es zu probieren gibt.

Vom Schliersee an die Saale: Salina und Guieppe Messina vertreten Bayern in Halle. Echt lecker: Das Bayerische Glück mit Würstchen im Burger.

Halle (Saale) - Selina Messina schreibt mit einem Stift die Angebote aus dem Bayern-Truck auf die Fläche unter den Tresen. Und sie hat ein Problem. „Schwammerl“ gibt als Beilage zu den Kartoffel-Röstis mit bayerischen Wildkräutern. „Weiß man in Halle, was Schwammerl sind?“, fragt sie. Ihr Ehemann Giuseppe, der in der kleinen Küche des Event-Hängers bereits werkelt, zuckt mit der Schulter. „Schreib doch Pilze“, meint er. Doch letztlich setzt sich das Bayerische durch - die Schwammerl bleiben. a