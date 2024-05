HALLE/MZ. - Einfach mal der Kreativität freien Lauf lassen. Was dabei herauskommen kann, haben Schülerinnen und Schüler der Förderschule Carpe Diem am Montag im Justizzentrum Halle präsentiert. Ab sofort werden die Kunstwerke bis zum September im Foyer zu sehen sein. Von der Göttin Justitia, über ein Gefängnis, bis hin zu einem Selbstporträt, sind die unterschiedlichsten Werke mit dabei.

„Wir freuen uns, dass es hier eine so schöne Ausstellung gibt“, sagte die Präsidentin des Amtsgerichts, Helen Engelhard, am Montag bei der Eröffnung der Ausstellung. Sie finde es sehr spannend, wie die jungen Künstler sich mit dem Thema auseinandergesetzt hätten.

Schülern gefällt das Projekt

Die Jugendlichen haben im Rahmen ihres Kunstkurses eigene Bilder geschaffen. Dabei haben sie sich mit dem expressionistischen Künstler Emil Nolde auseinandergesetzt und an seinen Werken orientiert. Noldes Werke wurden zur Zeit der Nationalsozialisten beschlagnahmt, er selbst galt aber als Anhänger des Nationalsozialismus. Bei dem Projekt ging es jedoch nicht darum, Noldes Kunst zu kopieren, sondern viel mehr darum, die eigenen Ausdruckskräfte aufs Papier zu bringen, so der Projektleiter, Alexander Polgar. Jeder habe etwas geschaffen, das ihm selbst etwas bedeute. Ein ganzes Jahr lang beschäftigte sich das Kunstteam mit dem Projekt.

Auch den Schülerinnen und Schülern scheint das Projekt gut gefallen zu haben: „Dass wir kreativ sein und uns aussuchen konnten, was wir malen, hat mir besonders gut gefallen,“ berichtet der Schüler Finn. Leopold sagt: „Es ist ein cooles Gefühl, dass das hier hängt. Da wird es gesehen.“ Während die Kinder der Präsidentin ihre Bilder vorstellen, wird schnell deutlich, dass hier viele eigenen Ideen und Fantasien mit verarbeitet wurden. Zum Beispiel der griechische Gott des Meeres, Poseidon, mit einem eindrucksvollen Sixpack oder aber ein Lama mit zwei Hüten. „Was die Schüler so an Seelenpäckchen mitbringen, können sie hier ausdrücken.“ Diese Päckchen seien nicht immer offensichtlich, manchmal sei es eine Krankheit, die Familie oder das persönliche Erleben.

Neben der Ausstellung im Justizzentrum gibt es noch drei weitere im Ratshof, im Stadtarchiv und in der Filiale der Sparkasse auf der Silberhöhe. Dort würden von weiteren Schülerinnen und Schülern auch andere Künste, wie Töpfereien präsentiert, berichtet Polgar.

Die Ausstellung kann kostenfrei im Foyer des Justizzentrums Halle in der Thüringer Str. 16, während der allgemeinen Öffnungszeiten, besucht werden. Am Eingang erwartet Besuchende eine Sicherheitskontrolle. Die Ausstellung ist bis zum 30. 9. geplant.