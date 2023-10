Der Vorfall ereignete sich in der Linie 323 zwischen der Sekundarschule Wallwitz in Richtung Plötz.

Wallwitz/MZ - Es ist ein Bremsmanöver, das derzeit für Aufruhr in Wallwitz sorgt. Denn vor etwa eineinhalb Wochen soll ein Bus voll mit Schülern erst beschleunigt und dann stark gebremst haben, so dass einige der mitfahrenden Kinder verletzt wurden, teilweise sogar ins Krankenhaus mussten. Für den Vertreter des Elternrats der Grundschule Wallwitz sei das kein Einzelfall, vor allem überfüllte Busse stünden an der Tagesordnung. Durch den Unfall sei nun eine Grenze überschritten worden, weswegen sich der Elternrat an den Landrat gewendet hat.