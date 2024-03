Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Passend zum nahenden Frühling hat der Hallesche Kunstverein seine Ausstellungsräume aufgefrischt. Die bekannte Galerie in der Großen Klausstraße erstrahlt nun nach einer umfangreichen Renovierung in neuem Glanz. „Die Wiedereröffnung wollen wir mit einem besonderen Event mit all unseren Gästen feiern“, so Vereinsvorsitzende Annetta Kirsch.