Halle/AFP/hcy/cp - In einem perfiden Fall eines Schockanrufs haben Betrüger eine 74-Jährige in Sachsen-Anhalt um 200.000 Euro gebracht. Wie die Polizei in Halle am Samstag mitteilte, erhielt die Frau aus Zwintschöna am Freitagnachmittag einen Anruf einer Unbekannten, die behauptete, eine Verwandte sei in einen Unfall verwickelt worden und sitze nun in Untersuchungshaft.

Damit sie frei komme, sei eine Kaution fällig. Die 74-Jährige traf sich schließlich in Halle mit einem unbekannten Mann an einem ausgemachten Übergabeort und gab ihm das Geld in bar. Erst als sie später tatsächlich mit ihrer Familie telefonierte, wurde ihr der Betrug bewusst. Der Seniorin wurde damit vermutlich die höchste jemals im Land registrierte Summe an Bargeld abgenommen.

Die Polizei warnt immer wieder eindringlich vor solchen Betrugsmaschen und rät dazu, die Angehörigen selbst zu kontaktieren oder im Zweifel die Polizei anzurufen.