Halles größte Wohnungsgesellschaft will zukünftig alle ihre Wohnungen mit schnellem Internet versorgen. Der dazu nötige Ausbau der Leitungen wird Jahre dauern und Millionen kosten.

Schnelles Internet für 17.400 Wohnungen - HWG startet Glasfaseroffensive in Halle

Am Spatenstich in Heide-Nord beteiligten sich OB Alexander Vogt (2. v. l.), HWG-Chefin Simone Danz und Christian Meyer (r.) von Tele Columbus.

Halle (Saale)/MZ - „Wir werden in jede unserer 17.400 Wohnungen gehen“, kündigte die HWG-Geschäftsführerin Simone Danz am Donnerstag an. Denn jede Wohnung der Halleschen Wohnungsgesellschaft soll zukünftig ans Glasfasernetz angeschlossen sein und damit auf eine schnellstmögliche Internetverbindung zurückgreifen können.