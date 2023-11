Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Kunst- oder Fotoausstellungen in Arztpraxen, Physiotherapien oder Begegnungszentren - klar, die gibt es öfter. Aber in der Schuldnerberatung? Der hallesche Fotograf Peter B. Kossok zeigt dort 17 großformatige Fotos, die den Betrachter zum Schmunzeln bringen: ein Hund im Streifenpulli, ein Mann im rosa Overall, eine alte Frau macht einen Mann zur Schnecke. Oder der Rentner in Georgien, den ein heftiges Niesen erwischt, als Kossok gerade auf den Auslöser drückt. „Ich zeige den Menschen menschlich, ohne Moral“, sagt der 45-Jährige.