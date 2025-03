Gute Nachrichten für Einwohner und Besucher: Am Wochenende öffnet der Ostrauer Park wieder. Allerdings nur zum Teil. Was bereits geschaffen wurde und wie es weiter gehen soll.

Schlosspark in Ostrau öffnet wieder für Besucher

Der Schlosspark in Ostrau war trotz Sperrung gut besucht. Gerade die Winterlinge sind beliebt.

Ostrau/MZ. - Nun ist sie fast vorbei – die Zeit, in der zahlreiche Besucher den Schlosspark in Ostrau besuchen, um der Natur nach dem Winter beim Erwachen zuzuschauen. Doch auch wenn die Winterlinge in diesem Jahr pünktlich blühten, blieb ein Großteil der Besucher aus. Grund war die Sperrung der gesamten Parkanlage. Das ändert sich nun: „Mit großer Freude möchten wir mitteilen, dass der vordere Bereich des Schlossparks Ostrau ab Samstag, dem 15. März, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist“, teilt der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde, Niklas Martin, mit.