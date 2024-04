Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wallwitz/Ostrau/MZ - Nachdem das kritischste Thema des Abends, das geplante Nahwärmeprojekt in der Gemeinde Petersberg, abgeschlossen war, ging es für den Gemeinderat mit einer wichtigen Entscheidung weiter. So sollte am Mittwoch über die Weiternutzung des Schloss Ostrau abgestimmt werden.