Schlemmen auf dem Markt von Halle

Halle/Saalekeis/MZ/kpa - Am kommenden Wochenende verwandelt sich Halles Marktplatz in eine Schlemmer-Meile mit ganz viel Kultur: Die Citygemeinschaft lädt von Freitag bis zum Sonntag zu den Genießertagen. An 18 Ständen bekommen die Besucher Bowle, Cocktails und andere erfrischende Getränke sowie ein Speisenangebot für jeden Geschmack serviert. „Von vegan bis zur Gulaschkanone ist alles dabei“, so Beate Fleischer von der Citygemeinschaft Halle. Ziel sei es, die Innenstadt zu beleben und den einen oder anderen Kunden in die Geschäfte und Läden der City zu locken. Zugleich feiern am Samstag und Sonntag die Bühnen Halle auf der Westseite des Marktes, auf dem derzeit die Bühne aufgebaut wird, ihre Spielzeit-Eröffnung mit einem bunten Bühnenspektakel. „Wir freuen uns, dass wir diese Veranstaltung in einem Miteinander mit der Citygemeinschaft ausrichten“, so TOOH-Geschäftsführerin Uta van den Broek beim Vorstellen des Programms. Nicht nur Halles Bühnen werden beim Kulturspektakel auf dem Markt vertreten sein, sondern alle Bühnen Sachsen-Anhalts präsentieren Ausschnitte aus ihrem aktuellen Spielplan.