Eine Auseinandersetzung während einer Veranstaltung in Reinsdorf führte zu vier Verletzten. Diese wurde danach beendet.

Reinsdorf/MZ - Am Freitagmorgen gegen 3 Uhr ist es bei einem Osterfeuer in Reinsdorf zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren bis zu acht Personen an der Auseinandersetzung beteiligt. Vier davon wurden leicht verletzt.

Die Verantwortlichen des Osterfeuers haben daraufhin die Veranstaltung, die eh kurz vorm Ende gestanden habe, beendet. Dennoch räumten die anwesenden Polizeikräfte das Gelände, um Ruhe und Ordnung herzustellen. Zu diesem Zeitpunkt waren noch etwa 40 Menschen vor Ort.

Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes wurden aufgenommen.