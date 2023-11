An dieser Stelle in der Camillo-Irmscher-Straße will Erich Gadde von der Bürgerinitiative Orgacid die Infotafel aufstellen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Erich Gadde hat sich zu früh gefreut. Auf den runden Wohnzimmertisch in seiner Wohnung in Halle-Neustadt legt er den Brief, den er Mitte Juli von der Stadtverwaltung erhalten hat. „Sondernutzungsbescheid“ steht oben rechts. Die Bürgerinitiative (BI) Orgacid darf demnach in der Camillo-Irmscher-Straße in Ammendorf eine Infotafel zur Geschichte der ehemaligen Giftgasfabrik aufstellen. Doch vor wenigen Tagen erreichte Erich Gadde ein weiteres Schreiben: Der Fachbereich Mobilität verbietet es, die Tafel im Boden zu verankern. Das Projekt droht nun zu scheitern.