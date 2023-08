Vandalismus in Halle Scheibe zerschlagen: Mann wirft Steine gegen Bäckerei, weil sie 5 Uhr noch nicht geöffnet hat

Ein ungeduldiger Kunde hat am Sonntag eine Bäckerei in Halle attackiert. Weil er am Morgen gegen 5 Uhr nicht eingelassen wurde, warf er Steine gegen die Schaufensterscheiben.