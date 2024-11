Sanierung von S-Bahn-Tunnel in Halle-Silberhöhe wird teurer

S-Bahn-Unterführung in schlechtem Zustand

Der S-Bahn-Tunnel am Rande der Silberhöhe soll neu gemacht werden.

Halle (Saale)/MZ. - Die geplante Sanierung des südlichen Tunneleingangs am S-Bahn-Haltepunkt „Silberhöhe“ wird teurer als gedacht. Wie die Stadtverwaltung in der vergangenen Woche im Finanzausschuss mitteilte, seien zusätzliche 150.000 Euro notwendig. Der Stadtrat soll am Mittwoch den entsprechenden Baubeschluss fassen.