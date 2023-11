Fast alle Bewohner verlassen demnächst das sanierungsbedürftige Haus in der Schwetschkestraße in Halle. Nur eine Partei möchte noch bleiben. Isihome will das Gebäude im kommenden Jahr sanieren.

Drei von vier Parteien haben zugestimmt, ihre Mietverträge in der Schwetschkestraße in Halle aufzulösen.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist kühler geworden. Doch Monika Smola hat vorgesorgt. Im Keller lagert genug Kohle, um den Ofen in ihrer Wohnung in der Schwetschkestraße auch im Winter gut anzuheizen. Im Gegensatz zu den anderen Mietern ist sie nicht auf Gas angewiesen. Der Anschluss ist seit Ende Juni in dem Haus abgedreht, nachdem ein Leck in der Gasleitung entdeckt wurde.