Sanierung beginnt: Initiative kämpft um den Erhalt eines Baumes am Riveufer in Halle

Für einen barrierefreien Zugang zur MS Händel soll ein über 100 Jahre alter Spitzahorn am Riveufer gefällt werden. Eine Bürgerinitiative will das verhindern.

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstag hat die Sanierung der Promenade am Riveufer begonnen. Im Zuge der Arbeiten soll ein über 100 Jahre alter Spitzahorn gefällt werden, damit an der Anlegestelle der MS Händel ein barrierefreier Zugang geschaffen werden kann. Die Bürgerinitiative „Bürgerinnen für Bäume“ will das verhindern. Mitstreiter markierten mit einer weißen Papierbahn vor Ort alternative Wege, die zeigen sollen, dass auch ohne Baumfällung der Zugang errichtet werden kann. Für die Fällung des Spitzahorns liegt allerdings die Genehmigung bereits vor. Zudem hatte der Stadtrat per Beschluss den barrierefreien Zugang nebst Baumfällung abgesegnet.