Die Nachfrage war groß, handelte es sich doch um eine seltene Gelegenheit. Was im Inneren der einstigen Großsiedehallen schon zu sehen ist.

Blick in die einstige Großsiedehalle Süd auf dem Salinegelände: Sie soll als erstes Gebäude wieder in die museale Nutzung übergehen.

Halle (Saale)/MZ - Gleich die erste Führung durch die Baustelle des Salinemuseums Halle war am Samstag bis zur letzten Warnweste ausgebucht. So war das Tragen einer Weste in Signalfarbe Pflicht, doch keiner der 20 Besucher und Besucherinnen störte sich daran. Schließlich sprach Felix Bachmann kurz darauf von einem „historischen Moment“, als die Gäste die ehemalige Großsiedehalle Süd auf dem Salinegelände betraten. Das Gebäude liegt zur Merseburger Straße hin und wird auch der künftige Eingang zum Museum sein.

Felix Bachmann gehört derweil genau wie Christian Schwela dem städtischen „Aufbaustab Salinemuseum“ an. Zusammen führten die beiden die Gäste herum. Erstmals überhaupt seit 2020 - als das Salinemuseum für die Sanierung geschlossen wurde - hatten Besucher am Samstag Gelegenheit, das Salinegelände und einige der darauf befindlichen Gebäude, darunter die Siedehallen Süd und Nord sowie das Uhrenhaus, zu besichtigen. Insgesamt wurden drei Führungen angeboten.

Vielmehr, als die Hülle des künftigen Salinemuseums zeigen, konnten Bachmann und Schwela derweil nicht. Derzeit fehlt noch jegliches Exponat. So glich der Gang durch die beiden ehemaligen Großsiedehallen Süd und Nord der Stippvisite auf einem Rohbau. Bachmann erklärte: „Wir müssen viele Dinge in Stufen tun.“ Geplant ist, das Museum noch während der laufenden Bauarbeiten schrittweise zu öffnen. Die Großsiedehalle Süd wird dabei den Anfang machen: Sie soll schon Ende Juni in die museale Nutzung übergeben werden.