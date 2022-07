Saaleschwimmen in Halle - Ein Teenie lässt alle hinter sich

HunderteTeilnehmer stiegen am Samstag in den 20 Grad warmen Fluss, um auf der 2.000-Meter-Langstrecke um die Wette zu schwimmen.

Mächtig was los beim Start: Die 2.000-Meter-Distanz begann beim diesjährigen Saaleschwimmen an der Schleuse Gimritz.

Halle (Saale)/MZ - 2.000 Meter die Saale flussabwärts, dieser Herausforderung stellten sich beim 16. internationalen Saaleschwimmen an diesem Samstag mehr als 200 Teilnehmer. Sie starteten an der Schleuse Gimritz, schwammen unter der Peißnitzbrücke hindurch, vorbei am Saalestrand, weiter bis zur Giebichensteinbrücke bis sie schließlich am Ziel in Höhe des Eichendorffdenkmals ankamen. Wie lange es dauert, diese Strecke zurückzulegen? Simon Hayer brauchte gerade einmal 20 Minuten und 28 Sekunden.

„Das ist schon recht schnell“, sagte der 15-jährige gebürtige Berliner anschließend. Der Sportschüler trainiert beim Berliner Verein Spandau 04 und er eilte bei diesem Saaleschwimmen seinen Konkurrenten davon. Die letzte Schwimmern auf der Langstrecke erreichte nach 51 Minuten das Ziel - und bekam die obligatorische rote Laterne überreicht. Was allerdings gar nicht despektierlich verstanden werden sollte, wie der Moderator dazusagte und betonte: „Einer muss der Letzte sein.“

Was zählt, ist das Mitmachen beim Saaleschwimmen. Und erstaunlich viele Teilnehmer zählte diesmal auch das Schwimmen über die 600 Meter lange Kurzstrecke. Knapp 50 Schwimmer nahmen daran teil, unter ihnen ebenfalls Simon Hayer, der auch dort die Nase vorn hatte.

Zahlreiche Hallenser verfolgten das Geschehen indes am Start- und am Zielpunkt, wie auch vom Riveufer aus.