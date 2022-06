Saalekreis-Landrat reagiert auf Kritik am geplanten Star Park II bei Halle

Halle (Saale)/MZ - Landrat Hartmut Handschak hat mit einem neuerlichen Appell auf Kritik von Anwohnern auf den geplanten Star Park II reagiert. Im Rahmen der Verleihung des Gründerpreises des Saalekreises am Dienstag in Merseburg erklärte der parteilose Politiker mit Blick auf Proteste am Montag in Osmünde: „Wir haben die einmalige Chance, mit einer 90-prozentigen Förderung da ein Gewerbegebiet zu bauen. Die sollte man nutzen.“