Straßenbahn unterbrochen Neue Saalebrücke in Halle wird angeschlossen - das müssen Havag-Nutzer jetzt wissen

Nach über einem Jahr Bauzeit wird die neue Saalebrücke in Halle an das Straßenbahnnetz angeschlossen. Über die kompletten Sommerferien bedeutet das Einschränkungen bei der Havag. Was Straßenbahn-Kinden jetzt wissen müssen.