Umweltverschmutzung Alarmierender Ölfilm auf der Saale: Sind Motorboote an der Rabeninsel in Halle verantwortlich?

An der Rabeninselbrücke in Halle ist offenbar aus einem Motorboot Öl in die Saale ausgetreten. Feuerwehr und Polizei waren am Dienstag im Einsatz. Was der hallesche Anglerverein zu dem Problem sagt und was es für die Fische bedeutet.