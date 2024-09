Halle (Saale)/MZ. - Aus der Ferne ist – außer ein paar fröhlichen Beatles-Songs von der Bühne herab – wenig zu hören. Und auch beim Näherkommen ist es angenehm ruhig auf der Ziegelwiese – trotz der vielen Stände und Hunderter Besucher, die am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel entspannt um den Fontäneteich schlendern: Familien, Senioren, junge Leute, Pärchen – sie alle erfreuen sich nicht nur an dem gewaltigen Wasserspiel, das mit seinen 80 Metern das dritthöchste in Europa ist, sondern auch an den vielen Angeboten zum Fontänefest, zu dem der Verein Freunde der Fontäne seit 2008 alljährlich einlädt.

