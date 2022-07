Landsbergs Bürgermeisterin Anja Werner schmeißt im Rathaus hin

Landsberg/MZ - Landsbergs parteilose Bürgermeisterin Anja Werner hat am Mittwoch ihren Rücktritt erklärt. Wie der Vorsitzende des Stadtrats, Frank Stolzenberg, sagte, habe sie ihm den Verzicht auf ein Abwahlverfahren durch die Bürger erklärt. Laut Kommunalordnung scheide sie damit am Folgetag, also am Donnerstag aus dem Amt aus, so Stolzenberg. „Ich bedauere den Rücktritt“, sagte Stolzenberg weiter.

