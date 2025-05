Medizinischer Notfall im Bahnhof Halle Crash mit Rettungswagen im Einsatz - Taxifahrer verhindern Unfallflucht

In einem Krankenwagen wurde wegen eines Notfalls am Hauptbahnhof Halle eine Person behandelt, als ein Auto die Helfer in einen Unfall verwickelte. Der Fahrer wollte türmen, doch ein Taxifahrer bewies Zivilcourage.