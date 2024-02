In Halle-Neustadt soll in einer Apotheke Säure ausgelaufen sein. Vor Ort sind Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr und Rettungshubschrauber.

Zu einem Einsatz ist es in einer Apotheke in Halle-Neustadt gekommen.

Halle (Saale)/MZ - An einer Apotheke in Halle-Neustadt ist es zu einem Einsatz von Rettungswagen und Notarzt gekommen. In der Apotheke soll nach MZ-Informationen eine Säure ausgetreten sein. Vor Ort sind Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Wohngebiet gelandet. Ein Mann ist in einem Rettungswagen weg gebracht worden.