Halle (Saale)/MZ. - Der Rettungsdienst in Sachsen-Anhalt steht aktuell vor erheblichen Herausforderungen: steigende Einsatzzahlen, akuter Personalmangel und strukturelle Probleme. Das Interesse an der Ausbildung sei jedoch vorhanden. DRK-Bereichsleiter Michael Walter widerspricht damit Behauptung der Krankenkassen, die meinen, dass der Bedarf an Personal rückläufig sei. Es gebe ausreichend Auszubildende, doch gut qualifizierte Notfallsanitäter würden zunehmend von Krankenhäusern oder anderen Regionen wie Berlin und Leipzig mit besseren Gehältern und Arbeitsbedingungen abgeworben. Zudem zieht die Perspektive eines anschließenden Medizinstudiums viele Talente in andere Berufsfelder.

