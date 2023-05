Das Bio-Restaurant Kumara in der August-Bebel-Straße in Halle wechselt die Besitzer. Einer von ihnen ist Christian Benndorf. In der halleschen Gastronomieszene ist er kein Unbekannter.

Halle (Saale)/MZ - Nach elf Jahren ist Schluss. Die Besitzer vom Kumara in der August-Bebel-Straße in Halle haben sich trotz und wegen der üppigen Kundschaft gegen den Weiterbetrieb ihres Restaurants entschieden. Das stetig zunehmende Arbeitspensum habe zu sehr an den Kräften gezehrt, so die Betreiber Anne Bethmann und Thomas Lenzen.