Reiseführer & Co. Reisebuchhandlung "Auf und davon" in Halle sucht Nachfolger - was dieser mitbringen sollte

Seit 30 Jahren führt Steffen Körner die Reisebuchhandlung „Auf und Davon“ in Halle. Nächstes Jahr will er in Rente gehen. Nun sucht er jemanden, der sein Herzensprojekt übernimmt.