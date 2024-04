Halle (Saale)/MZ - Die teilweise ergiebigen Regenhuschen der vergangenen Tage haben dem Kleinen Teich in Neustadt kaum geholfen. Das Gewässer, das ausschließlich durch Niederschläge gespeist wird, ist eher eine große Pfütze. Zudem ähnelt der Teich nach wie vor einer Müllkippe. Der Mieterrat will das ändern. „Der Müll muss weg. Und Wasser muss her. Wenn zusätzliches Regenwasser eingespeist werden würde, könnte sich der Teich erholen“, sagt und glaubt Peter Scharz, Vorsitzender des Mieterrat-Vereins.

Regenfälle nutzen

Die Idee: Scharz will das Regenwasserpotenzial der Dächer umliegender Blocks anzapfen. Man schlage vor, Spezialisten einzuladen und zu befragen. So müssten Leitungen von den Gebäuden zum Teich gelegt werden. Unklar ist allerdings, ob das Regenwasser für das Kanalsystem der Stadtwirtschaft wichtig ist, weil es die Leitungen durchspült. Fakt ist aber auch: Bei großen Regenereignissen kommen die Kanäle oft an ihre Grenzen. Eine Art Überlauf könnte das Wasser in diesen Fällen in den Kleinen Teich leiten.

Noch ähnelt der Kleine Teich einer Müllkippe als einem Naherholungsgebiet in Neustadt. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Das Gewässer habe einen hohen Stellenwert für die Naherholung im Wohnviertel, so Scharz. Deshalb hat der Mieterrat eine Petition gestartet. Einwohner sind aufgerufen, zu unterschreiben und damit das Vorhaben zu unterstützen. Hilfe bekommt der Mieterrat von der Gaststätte „Zum gemütlichen Eck“. Dort könne man sich informieren und die unterschriebenen Flyer der Petition in den Briefkasten einstecken.

Müllproblem bleibt akut

Nach wie vor ungelöst ist hingegen das akute Müllproblem vor Ort. Nach einer Anfrage der MZ im Februar dieses Jahres hatte die Stadtverwaltung angekündigt, eine Fachfirma mit der Reinigung des Teichs zu beauftragen. Im März sollte die Säuberung dann umgesetzt werden. Tatsächlich sieht es dort noch immer so schlimm aus wie vor zwei Monaten. Unter anderem liegt ein Einkaufswagen im Teich. Plastikabfall treibt im Wasser oder liegt in den Außenanlagen.

Die Freien Wähler haben ihrerseits Hilfe angeboten – die Scharz aber ablehnt. Zuletzt hatte der Mieterrat mit dem Stadtvorstand über Kreuz gelegen. Eine Zusammenarbeit lehne er ab, meinte Scharz.