Reeder in Halle regt sich auf: Haben Bauplaner ihm einen Streich gespielt?

Bei den Bauarbeiten am Riveufer stellt Reeder Rüdiger Ruwolt fest, dass niemand daran gedacht zu haben scheint, ihn an den Hauptkanal anzuschließen.

Halle (Saale)/MZ - Das große Ausflugsschiff MS Händel II liegt fest vertäut am Anleger. Es ist früh am Tag, deshalb sind noch keine Gäste da. Vermutlich ist das auch ganz gut so, denn über die Zugangsbrücke hinauf bis zur Straße liegt ein dicker Gummischlauch. Ein Hauch von Brackwasser und der Gestank von Fäkalien liegen in der Luft. Das Gummirohr endet in einem großen grauen Lkw, der seit einigen Minuten dabei ist, die Bordtoilette und den Abwassertank der MS Händel II lautstark auszupumpen. Etwa alle zwei bis drei Wochen muss Reeder Rüdiger Ruwolt den Lkw bestellen, je nach dem wie viele Gäste er hat.