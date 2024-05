Feuerwehreinsatz in Halle Rauchwarnmelder schlagen Alarm und retten Leben in Halle-Neustadt

Am späten Mittwochabend piepten in der Wolfsburger Straße in Halle mehrere Rauchwarnmelder. Ein Mann wurde von der Berufsfeuerwehr in seiner verrauchten Wohnung aufgefunden. Wurde vergessen die in der Nähe befindliche freiwillige Feuerwehr zu alarmieren?