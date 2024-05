Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ/DSK/Nay. - Die Stadtverwaltung will die Einbürgerung des syrischen Rappers „Abu Shaqra“ (Künstlername) wieder rückgängig machen. Das bestätigte Stadtsprecher Drago Bock auf MZ-Nachfrage. Shaqra hatte mit einem Video im Internet für Aufsehen gesorgt, in dem er den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober auf Israel verherrlicht haben soll. Erst wenige Wochen bevor das Video aufgenommen wurde, war der 18-Jährige in Halle eingebürgert worden. Die Bildzeitung hatte zuerst über den Fall berichtet.