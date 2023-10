Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Gestohlene Fahrräder, Wohnungseinbrüche, Enkeltrick-Anrufe: Kriminelle lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, wie sie an Beute kommen. Dabei kann man sich schützen - sagt die Polizei und kommt deswegen öfter mal zu den Menschen, um sie zu beraten. So auch am Donnerstag, als Fred Brehmeier und Jörg Hubatschek vom Landeskriminalamt und ihr hallescher Kollege Torsten Beardi von der Polizeilichen Beratungsstelle auf dem Parkplatz des Hornbach-Baumarktes in der Delitzscher Straße Rede und Antwort stehen.